Tijdelijke locatie voor Holland Casino is bekend

Het Holland Casino na de brand in augustus vorig jaar (Foto: Rens van Stralen/RTV Noord)

Holland Casino krijgt een tijdelijke vestiging bij de keukenboulevard aan de Europaweg in Groningen. Dat gebeurt nadat het Holland Casino vorig jaar augustus afbrandde.

Een goed ingevoerde bron bevestigt deze plek. Directeur Erwin van Lambaart van Holland Casino geeft woensdagmiddag een persconferentie over de locatie van het casino.

Snelle brand velt Holland Casino

Het pand van Holland Casino aan het Gedempte Kattendiep brandde eind augustus 2017 volledig uit. Na onderzoek bleek dat de brand is ontstaan in een holle ruimte achter de kassa bij de bar op de begane grond. Via de luchtbehandelingsinstallatie kon de brand zich snel ontwikkelen.

De brandweer was destijds verbaasd door de snelle ontwikkeling van de brand. Het pand voldeed aan alle veiligheidseisen en de verzekering keerde 20 miljoen euro uit in verband met de brand.

Wens: in Stad blijven

Voor de leiding van Holland Casino was het al snel duidelijk dat ze zich opnieuw in de stad wilden vestigen. In de afgelopen periode zijn meerdere locaties onder de loep genomen.

Er ligt al enige tijd een shortlist met drie locaties. 'We willen heel graag terug naar Groningen', liet een woordvoerder onlangs weten. 'Hoe eerder die nieuwe vestiging open is, hoe beter.'

Mogelijk zelfde locatie terug

De definitieve locatie van Holland Casino in Stad komt na de tijdelijke vestiging, mogelijk weer op dezelfde locatie als voor de brand.

Wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) liet al eerder weten dat het pand wat de gemeente betreft in de binnenstad of dicht tegen de binnenstad aan moet komen. 'Wij gaan in elk geval niet meewerken aan een snelweglocatie', zei hij.

