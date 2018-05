Burgemeester: 'Geen reden om Kallemooihaan te verbieden'

'De haan gaat gezond in de mand en komt er blakend van gezondheid weer uit.' Burgemeester Ineke van Gent van Schiermonnikoog ziet dan ook geen reden om de haantraditie tijdens het Kallemooifeest te verbieden.

De burgemeester gaf ook dit jaar weer de vergunning af voor de traditie waarbij een haan drie dagen lang opgesloten wordt in een mand op een achttien meter hoge mast.

Dierenorganisaties hebben aangifte gedaan en spreken van dierenmishandeling.

Alles binnen de wet

Volgens van Gent begeeft de traditie zich binnen de wet en zijn er extra maatregelen genomen om het welzijn van de haan veilig te stellen.

Zo is er permanent cameratoezicht, voldoende eten in de mand, wordt de haan vooraf en achteraf gecontroleerd door een dierenarts en deze blijft de haan in de gaten houden. 'Meerdere keren per dag wordt een rapport opgestuurd naar de landelijke inspectiedienst', aldus Van Gent.

Van Gent bestrijdt dan ook met klem claims dat de gemeente illegaal bezig is: 'Dan had ik ook geen vergunning afgegeven. We hebben hele goede afspraken. Ik zie geen reden om deze traditie aan te passen. We handelen binnen de wet.'

'Niet groter maken dan nodig'

De discussie over het welzijn van de haan vindt de burgemeester wat overtrokken: 'Je moet het ook niet groter maken dan nodig. Er zijn genoeg mensen die er anders tegenaan kijken.'

Als afsluiter maakt ze nog wel een vergelijking met een andere dierensector: 'Je kunt ook kijken naar de bio-industrie. Ik denk dat die beesten het veel slechter hebben dan deze haan.'

