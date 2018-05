Commissie Mijnbouwschade stuurt 13.000 brieven met wachttijden

De komende dagen krijgen zo'n 13.000 schademelders een brief van de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen. Daarin staat hoe lang de schademelders mogelijk moeten wachten op de behandeling van hun schade.

De brief moet gestuurd worden, omdat de schadeafhandeling nu onder het bestuursrecht valt. Als er dan niet binnen acht weken een besluit over de afhandeling kan vallen, moet duidelijk worden hoe lang die wachttijden dan zijn.

De brief vloeit voort uit de voorlopige werkwijze van de commissie. Die is drie weken geleden gepresenteerd.

Zes + zes + zes

In de werkwijze staat al dat het maximaal zes maanden kan duren voordat een deskundige wordt aangewezen en dat het nog eens zes maanden kan duren voordat het rapport klaar is. De commissie kan de termijn ten hoogste met nog eens zes maanden verlengen.

'Ik kan me voorstellen dat mensen schrikken als ze zo'n brief krijgen, want sommige mensen wachten al lang', zegt een woordvoerder van de commissie. 'Maar we zijn verplicht om aan te geven hoe lang het gaat duren.'

Eenvoudige procedure

De commissie verwacht overigens dat het merendeel van de schademeldingen sneller afgehandeld kan worden. Zo wil de commissie relatief eenvoudige schades van minder dan 10.000 euro in een vereenvoudigde procedure afhandelen.

