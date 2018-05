Deel dit artikel:











Padt en Hateboer weer bij voorlopige selectie van Oranje Sergio Padt gooit zijn handschoenen weg tijdens een eerdere training van Oranje (Foto: Sven Jach/RTV Noord)

Keeper Sergio Padt van FC Groningen is opgenomen in de voorlopige selectie voor het Nederlands voetbalelftal. Ook Hans Hateboer uit Beerta is opgeroepen door bondscoach Ronald Koeman.

In totaal heeft Koeman dertig spelers uitgenodigd voor twee oefeninterlands, tegen Slowakije en Italië. Padt ontbrak bij de vorige oefenduels tegen Engeland en Portugal in de definitieve selectie, terwijl Hateboer juist debuteerde in Oranje. Bacuna op stage Koeman maakt vrijdag 18 mei zijn definitieve selectie bekend. Op 16 en 17 mei is er nog een trainingsstage voor spelers die geen clubverplichtingen hebben. Ook zullen spelers van Jong Oranje, waaronder Juninho Bacuna van FC Groningen, aansluiten bij de trainingen. Bacuna speelt met Jong Oranje eind mei ook twee oefenwedstrijden in Zuid-Amerika. Lees ook: - Debutant Hateboer terug in Bergamo: 'De trainer heeft mij niet gefeliciteerd'

