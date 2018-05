Streekhistorisch Centrum overweegt verhuizing na verkoop watertoren

De watertoren in Stadskanaal (Foto: Groningen in Beeld)

Het Streekhistorisch Centrum in Stadskanaal denkt na over een verhuizing naar het winkelcentrum.

Door de verkoop van de watertoren door de gemeente loopt het centrum entreegelden mis, waardoor de noodzaak om in het huidige pand te blijven verdwijnt.

'Eenheid vervalt nu'

'Het streekhistorisch centrum en de watertoren waren een eenheid', zegt directeur Helen Kämink. 'Dat vervalt nu. We vragen onszelf af: waarom zitten we hier nog? Nu ontvangen we alleen doelgerichte bezoekers, toevallige passanten komen hier niet. We denken dat dit in het centrum anders zal zijn.'

'Gebouw vertoont mankementen'

Daarnaast is de huidige staat van het gebouw ook een reden om verder te kijken. 'Ons gebouw is al 137 jaar oud en vertoont mankementen. Daarnaast kunnen we in ons huidige gebouw niet meer doen wat we willen doen', vervolgt Kämink. 'De gemeente heeft grootse plannen met het centrum van Stadskanaal. Ja, waarom kunnen wij daar dan niet naar toe?'

'Langer wachten heeft geen zin'

Langer wachten op een oplossing heeft volgens Kämink geen zin. 'Die ontwikkelingen in het centrum zijn nu in gang gezet. Wanneer het klaar is, is het heel lastig om daar een plekje tussen te krijgen. En wanneer we er zitten, kunnen we elkaar alleen maar versterken, dachten wij.'

