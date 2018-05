Deel dit artikel:











'Het is een beetje uit de hand gelopen' (Foto: RTV Noord)

Beppie van der Sluis staat in Stadskanaal tussen de Arnoldcampers. Wat is dat nou precies, zo'n camper? Dat - en meer - in Noord Vandaag.

Leo Greven geeft een rondleiding in zijn exemplaar. 'Het is echt jaren 80 nog, qua indeling', zegt hij. 'Het is een beetje uit de hand gelopen' Het treffen wordt georganiseerd door Anneke Twickler en Ria Boon. 'Het is een beetje uit de hand gelopen. Je begint met twee mensen met een Arnold die elkaar tegenkomen', vertelt Twickler. Boon voelt zich helemaal thuis tussen de liefhebbers van de Arnold. 'Het voelt echt als een familie.' 'Het gaat op tijd lukken, daar gaan we vanuit' De zuidelijke ringweg in Stad gaat de komende dagen op de schop. Dat betekent hinder voor auto's, maar ook voor treinreizigers. Verslaggever Marten Nauta legt uit wat er allemaal gaat gebeuren de komende dagen. De planning is strak, maar volgens Bert Kramer van aannemerscombinatie Herepoort komt het goed. 'Het gaat op tijd lukken, daar gaan we vanuit. Maar we hebben wel iets ruimte ingebouwd.' 'Het is code geel in Groningen' Code geel in de provincie. En niet vanwege naderend noodweer, maar omdat de koolzaadvelden weer in bloei staan... 'Een bizar seizoen' Verslaggever Elwin Baas spreekt in zijn terugblik op het voorbije voetbaljaar over 'een bizar seizoen' voor FC Groningen. 'Geen vaste basis, geen helder plan. Veel onenigheid in de groep, niet FC Groningen-waardig', luidt zijn oordeel. Bekijk de uitzending hierboven of via Uitzending Gemist.