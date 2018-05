Deel dit artikel:











Deze alternatieve route kan je rijden als de ringweg eruit ligt De alternatieve 'Beppie-route' (Foto: RTV Noord)

Wie vanaf vanavond 22:00 uur vanuit Hoogezand via de zuidelijke ringweg in Stad richting Drachten wil, moet omrijden vanwege werkzaamheden. De officiële omleidingsroute gaat via de noordkant van de stad. Maar er is een alternatief...

Verslaggever Beppie van der Sluis liet via Google een andere route berekenen en nam de proef op de som. Via Hoogezand langs het Winschoterdiep naar Waterhuizen en langs Glimmen de A28 weer op. En vandaar de A7 weer op. Langs de viskraam 'Maar als je die route neemt, kan het zijn dat je een paar kilo aankomt', waarschuwt Beppie. Want ze stuit onderweg op meerdere eettentjes. Zoals de viskraam van Bennie Schuitema. 'Er is hier een rotonde, dus als ze mij zien is er altijd een herkansing om weer om te draaien', wrijft hij zich alvast in de handen. De alternatieve route duurt zo'n vijf minuten langer dan via de noordelijke ringweg. Als je tenminste niet stopt om te eten... De officiële omleidingsroute Wat de voorgestelde omleidingsroute is, legt verslaggever Marten Nauta uit in dit filmpje.

