Dick Lukkien is met FC Emmen klaar voor play-offs

Voor trainer Dick Lukkien uit Veendam is het donderdag een belangrijke dag. Met zijn club FC Emmen, met veel oud-spelers van FC Groningen en SC Veendam in de gelederen, begint hij dan aan de halve finales van de play-offs in de Jupiler League.

In Emmen is NEC de tegenstander. 'We hebben een goeie trainingsweek gehad. Waar dat toe gaat leiden moet blijken, maar ik ga met een goed gevoel de wedstrijd in', zegt Lukkien.

Profiteren van onrust

Daarbij wijst de coach ook op de grote onrust bij de tegenstander. Zo werden twee spelers uit de selectie gezet en pruimen supporters trainer Pepijn Lijnders niet meer, zeker nadat NEC directe promotie naar de Eredivisie misliep.

Lukkien hoopt dat Emmen hiervan kan profiteren. 'We kijken als ploeg natuurlijk vooral naar onszelf. Maar je kunt er niet omheen dat het heel onrustig is in Nijmegen. Dat kan voor ons wel een wapen worden. Er is druk op de trainer, er is druk op de spelersgroep. NEC zal niet met veel zelfvertrouwen naar Emmen komen. Alleen, een kat in het nauw kan rare sprongen maken. Laten we zorgen dat ze voor ons de goede kant opspringen.'

Groei doorgemaakt

Vorig jaar speelde FC Emmen ook tegen NEC in de play-offs. De Nijmegenaren waren toen duidelijk de betere. Dit jaar is dat anders, verwacht Lukkien: 'Dat zegt iets over de mooie groei die wij hebben doorgemaakt. Vorig jaar waren wij als ploeg niet zo ver. Nu is dat anders. We hebben ook een redelijk fitte groep, alleen Hilal Ben Moussa en Henk Bos (beiden ex-FC Groningen) zijn niet fit. De jongens zijn ook gretig, ze hebben er zin in.'

Bij het publiek begint de wedstrijd ook voorzichtig te leven, al lopen de toeschouwersaantallen in Emmen dit seizoen niet over. Lukkien: 'Van onze directeur Ben Haverkort begreep ik dat het nu richting de 6.000 man gaat lopen. Maar in de tijd dat Joop Gall hier trainer was, waren dat er soms 8.000.'

Dordrecht of Sparta

De wedstrijd begint op Hemelvaartsdag om 14.30 uur. Zondag valt vervolgens in Nijmegen de beslissing. Mocht FC Emmen die tweestrijd winnen, dan wacht de ploeg de winnaar van het duel tussen FC Dordrecht en Sparta.