Quintus na 35 jaar terug met nieuwe single

Zo rond 1980 scoorden ze hit na hit, het stemmingsorkest Quintus uit de Veenkoloniën. De Grote Race, Boerencountry en De Boderieder zijn hun bekendste successen. Ook maakte Quintus de herkenningstune voor het beroemde zaterdagochtendprogramma van Radio Noord.

Sinds kort staan Quintusleden Dirk Brouwer, Ben van der Laan en Bert Toebak weer samen op het podium en nu is er ook een nieuwe single van Quintus: Hey Jij!

Terugblik op grote successen

Op bovenstaand filmpje kijken Quintusleden Dirk Brouwer, Bert Toebak en Ben van der Laan terug op hun grote successen van bijna veertig jaar geleden.

Nieuwe single

De drie bandleden staan op aandringen van een etherpiraat uit de buurt sinds vorig jaar weer geregeld op het podium. Aanvankelijk alleen met hun hits uit het verleden maar vanaf nu is er nieuw repertoire. Hey Jij! Is een Nederlandstalig truckerslied. De nieuwe van Quintus is hieronder te beluisteren of via deze link.