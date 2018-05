Griffier van Marum wordt wethouder in Smallingerland

Raadsgriffier Marjan Sijperda van Marum is beoogd wethouder in de Friese gemeente Smallingerland. Sijperda is kandidaat voor de lokale partij Eerste Lokale Partij (ELP).

ELP groeide bij de laatste raadsverkiezingen van drie naar acht zetels en is daamee de grootste partij in de raadszaal in Drachten. ELP gaat een coalitie vormen met PvdA, VVD, GroenLinks en FNP. In deze constellatie levert de lokale partij twee wethouders.

Verrast en blij

'Ik ben verrast en blij', laat Sijperda weten. 'Ik heb de ELP vanaf de oprichting gevolgd en ik vind dat de partij zich goed heeft ontwikkeld.'

ELP-fractievoorzitter Yntze de Vries: 'Marjan is geen lid van onze partij en zit dus ook niet in de gemeenteraad. Ze woont wel in deze gemeente en op grond van haar werk als raadsgriffier in Marum denken we dat ze veel kennis heeft over lokaal bestuur. Dat maakt haar voor ons een prima kandidaat.'

Herindeling Westerkwartier

Als Sijperda wordt benoemd, dan stopt ze per direct als raadsgriffier in Marum en ook haar voorzitterschap van de Groninger Griffierskring legt ze dan neer.

Sijperda speelt als griffier ook een belangrijke rol bij de herindeling tot de gemeente Westerkwartier. Ze begeleidt raadsleden van de gemeenten Leek, Marum, Zuidhorn en Leek bij de bestuurlijke en organisatorische overgang naar de nieuwe gemeente per 1 januari 2019.

Kennismaking

De partijen in Smallingerland werken nu aan een bestuursakkoord. Zodra dat klaar is, dan volgt er een gezamenlijke assessment voor de wethouderskandidaten. De Vries: 'De wethouders moeten vier jaar met elkaar optrekken. Dan is het goed dat ze elkaar van te voren goed leren kennen.'