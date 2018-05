Deel dit artikel:











Celstraf voor hennepteelt op vakantiepark Vlagtwedde (Foto: Jos Schuurman/FPS)

Een 29-jarige man uit Keulen is veroordeeld tot twee maanden cel voor het telen van hennep op een vakantiepark in Vlagtwedde. Een 40-jarige medeplichtige uit Zweden moet één maand de cel in.

De straffen zijn gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie. Verdachte geur De hennep werd op 5 april 2016 op het vakantiepark ontdekt, nadat bezoekers de politie waarschuwden toen zij een henneplucht bij een huisje roken. De agenten doorzochten de twee aangewezen woningen en vonden kwekerijen met respectievelijk 306 en 339 hennepplantjes. De Duitser werd direct aangehouden. Hij gaf de plantjes water, zei hij. De man uit Zweden kwam niet op zitting opdagen. Lees ook: - Celstraffen geëist voor hennepteelt op vakantiepark

