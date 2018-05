Tijdelijke pand Holland Casino 'van alle gemakken voorzien'

De tijdelijke vestiging van het Holland Casino moet eind november zijn deuren openen. Dat heeft directeur Erwin van Lambaart woensdagmiddag laten weten tijdens de bekendmaking van de nieuwe locatie.

Van Lambaart laat weten dat de tijdelijke vestiging, bij de keukenboulevard aan de Europaweg in Groningen, van alle gemakken is voorzien. 'Het is wel een maatje kleiner dan we gewend waren in Groningen, maar het heeft wel het complete spelaanbod zoals we dat hier gewend zijn.'

Definitieve locatie nog niet bekend

Van Lambaart wil nog niks zeggen over de definitieve locatie. 'Naast de voormalige locatie aan het Kattendiep zijn we nog in gesprek over twee andere locaties in de stad Groningen.'

Wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) benadrukt dat de nieuwe locatie binnen de grenzen van de binnenstad zal komen. Aan een snelweglocatie gaat de gemeente niet meewerken.

We hebben 26 locaties bekeken Erwin van Lambaart - Directeur Holland Casino

Geen makkelijke klus

Toch was het vinden van een tijdelijke locatie geen makkelijke klus. 'Het is wel een complexe zoektocht geweest, dat kan ik niet ontkennen', zegt hij.

'Een casino kan niet overal staan. We hebben 26 locaties bekeken. Het gaat daarbij ook om veiligheid en bereikbaarheid.' De directeur laat weten dat hij 50 á 60 mailtjes heeft gekregen waarin Groningers een locatiesuggestie deden.

Voor de feestdagen open

Tekeningen kan Van Lambaart nog niet laten zien. Hij wil eerst alles afstemmen met de gemeente en andere betrokkenen. De CEO gaat er vanuit dat de tijdelijke locatie eind november is geopend.

'Het zal een hele klus worden. We zijn in elk geval zeker voor de feestdagen open.'

Semipermanente bouw

Het tijdelijke pand moet nog wel gebouwd worden op het nu nog braakliggende terrein. Van Lambaart: 'Je kunt het bouwen en snel weer weghalen, maar het voldoet aan alle regelgeving. We kunnen er natuurlijk niet zomaar een tent neerzetten, dat is uit den boze.'

De semipermanente bouw wordt om en nabij de tweeduizend vierkante meter. Dat is 75 procent van het oorspronkelijke gebouw.

'Enorme investeringen'

'Het mooie voor de Groningers is dat we alle nieuwe productgroepen aanbieden. Hier komen de allernieuwste speeltafels en automaten. Een deel daarvan gaat mee naar de definitieve plek. 'Het zijn enorme investeringen die we moeten doen.'

Wethouder Roeland van der Schaaf laat weten dat er nog wel een aantal vergunning geregeld moeten worden voordat de deuren opengaan.

