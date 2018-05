Deel dit artikel:











Padt: 'Nog geen vakantie, maar een heel mooi toetje' (Foto: JK Beeld)

Sergio Padt begint zijn vakantie graag wat later om aan te kunnen sluiten bij de voorlopige selectie van Oranje: 'Vakantie is lekker, maar die doen we iets later. Eerst nog een heel mooi toetje.'

In totaal heeft bondscoach Koeman dertig spelers uitgenodigd voor twee oefeninterlands, tegen Slowakije en Italië. Hij maakt vrijdag 18 mei zijn definitieve selectie bekend. Waardering Padt zegt voor de camera van FC Groningen TV dat hij bewust onder de lat is blijven staan bij de FC en nu blij is met de waardering van de bondscoach. 'Eerst zat ik nog te twijfelen: zal ik iemand anders de kans gunnen? Achteraf gezien is het wel goed geweest dat ik gewoon blijven staan en twee keer de nul heb gehouden. Dan speel je je toch in de kijker.' Voor het eerst Het is voor Padt de eerste keer dat hij samenwerkt met Koeman. Hij ontbrak bij de vorige oefenduels tegen Engeland en Portugal. 'Ik heb me daardoor niet gek laten maken. Er komen altijd nieuwe kansen en ik mag me nu weer melden. Nu kan hij (Koeman, red) me een keer van dichtbij bekijken. Ik ga alles laten zien wat ik in me heb.' Lees ook: - Padt en Hateboer weer bij voorlopige selectie van Oranje