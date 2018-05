Wie liet FC Groningen herrijzen: Ernest Faber of Marcel Groninger?

Het was lang niet altijd sprankelend, maar FC Groningen heeft de rug dit seizoen net op tijd gerecht en speelde zich veilig. De jaargang 2017-2018 zit erop en de club is al met al toch nog positief geëindigd, met een aantal sterke wedstrijden. Maar aan wie heeft Groningen dat te danken?

Sinds het najaar valt op dat assistent-trainer Marcel Groninger de tactische trainingen voor zijn rekening neemt. Hoofdtrainer Ernest Faber staat veelal observerend langs de lijn.

Aanvoerder Sergio Padt gaf zondag voor onze camera al aan dat de duidelijkheid van Groninger de ploeg goed heeft gedaan. Hij noemt die duidelijkheid 'een goede verandering'.

Meer met een idee

Kijkend naar de wedstrijden van FC Groningen valt op dat er vanaf het moment dat Groninger de tactische trainingen overnam meer met een idee wordt gevoetbald. Waar er in het begin van het seizoen veel onduidelijkheid was over de manier van spelen en de opstelling, is er nu juist rust en duidelijkheid. Er wordt minder gewisseld en je ziet steeds meer patronen in het spel terug.

Spelersgroep naar elkaar toe gegroeid

De spelersgroep is bovendien meer naar elkaar toe gegroeid. Dat zie je bij kleine dingen als het juichen na een doelpunt en het plezier op de training. De verbanning van spits Lars Veldwijk speelt daarin ongetwijfeld een aanzienlijke rol.

Hoe is het zo gekomen?

Maar hoe is deze situatie in november tot stand gekomen? De prestaties vielen tegen. Groningen werd in de beker uitgeschakeld door Roda en verloor een week later ook uit bij Sparta. De druk vanuit de supporters en de media nam toe. Dat had zijn effect binnen de muren van het Noordlease Stadion.

Vanaf het moment dat de trainer bijna ontslagen zou worden hebben we een bepaalde switch gemaakt Sergio Padt - aanvoerder FC Groningen

'Vanaf het moment dat de trainer bijna ontslagen zou worden hebben we een bepaalde switch gemaakt', zegt Padt zondag na de wedstrijd tegen PSV. 'Als we die switch eerder hadden gemaakt, dan was Faber hier nog langer gebleven.'

Hulp voor Faber

Trainer Ernest Faber geeft aan dat hij in die moeilijke periode hulp heeft gekregen van een vriend uit zijn tijd bij FC Eindhoven. 'Dat is iemand die op psychologisch gebied en als managementontwikkelaar zijn sporen heeft verdiend', zegt Faber daarover.

'Wij stonden onder druk met elkaar en de afspraak was dat ik de druk weg zou halen bij de spelers en de trainers. Dan moet je boven je organisatie gaan staan en dingen uit handen geven.'

'Ernest heeft mij in november de verantwoordelijkheid gegeven over de speelwijze', reageert Marcel Groninger op de verandering. 'Het is gebruikelijk dat de trainer meer manager wordt en de assistenten op deze manier meer in hun kracht worden gezet.'

Te prijzen

Het is te prijzen dat Faber naar aanleiding van de gesprekken met die vriend tot de conclusie is gekomen dat hij zich moet richten op andere zaken en Groninger meer verantwoordelijkheid heeft gegeven. In het belang van de club, natuurlijk. Maar de woorden van Padt over het bijna-ontslag van Faber laten zien dat de trainer waarschijnlijk ook geen andere keuze had.

Verdienstelijk opgepakt

Hoe dan ook: Faber heeft op het hoogtepunt van de druk afstand genomen en Marcel Groninger heeft het werk in korte tijd zeer verdienstelijk opgepakt. Met meer dan 1,2 punt per wedstrijd heeft Groninger het gezien de situatie gewoon goed gedaan. Zijn contract wordt weliswaar niet verlengd, Groninger verdient wel de credits voor de goede afloop van dit seizoen.