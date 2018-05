Delfzijl gaat jeugdbendes te lijf

Een archieffoto van de vernieling van een treinstation in Roodeschool (Foto: 112Groningen.nl)

De gemeente Delfzijl trekt extra personeel aan om jeugdbendes die actief zijn aan te pakken. Dat laat de gemeente woensdag weten.

Onlangs berichtte RTV Noord over twee jeugdgroepen die voor overlast zorgen. Ze plegen overvallen, gebruiken geweld en zorgen voor overlast in wijken. Sommige kinderen zijn niet ouder dan elf, twaalf of dertien jaar.

Extra ondersteunen

Voorheen werd vooral gekeken naar individuele probleemgevallen. Met de nieuwe aanpak wil de gemeente ouders, jongeren en hun omgeving extra ondersteunen.

Door vroegtijdig betrokken te zijn bij jeugdgroepen hoopt Delfzijl de problematiek te kunnen doorbreken.

'Problematische jeugdgroepen'

Wethouder Hans Ronde wil overigens niet spreken van het woord jeugdbendes, dat ook is gebruikt in het coalitieakkoord.

'Het zijn problematische jeugdgroepen', benadrukt Ronde. 'Die kunnen wel uitgroeien tot een bende, maar dat is in onze gemeente op dit moment niet het geval.'

