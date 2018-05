Nieuwe uitkijktoren De Onlanden heeft een naam

In de Onlanden staat een uitkijktoren, maar die had nog geen naam. Vandaag werd de naam bekendgemaakt: 'Het Beeld'. En achter die naam zit een bijzonder verhaal.

'Monniken liepen vroeger van het klooster vanuit Aduard naar het klooster in Vries. Hier onderweg op het hoogste punt gingen ze even rusten en een bakje thee of water drinken', zegt Renée Nitters, boswachter van Natuurmonumenten.

'Toepasselijke naam'

'Naar verluidt heeft hier een beeld gestaan. We hebben er geen foto's van, dus we weten niet hoe het eruit heeft gezien. Veel mensen in de omgeving weten dat ook, en die hebben ons laten weten dat 'Het Beeld' een toepasselijke naam is voor deze bijzondere toren', vervolgt Nitters.

'Wij gaan alle mensen die deze naam naar ons hebben ingestuurd, ook uitnodigen voor een exclusief arrangement met de boswachter, voor een excursie en een leuk kopje koffie of thee met wat lekkers erbij, hier in de Onlanderij.'

Tekst gaat verder onder afbeelding.



Het uitzicht vanaf de toren.

'Heel mooi stukje natuurgebied'

Verslaggever Stefan Bleeker vraagt aan Nitters of ze kan vertellen wat zij zien vanaf de toren. 'Luisteraars, wij kijken op echt een heel mooi stukje natuurgebied. Vlak voor ons loopt een koppel paarden, welteverstaan Exmoorpony's', zegt Nitters. 'Dat is een ras dat eigenlijk het hele jaar rond hier in de Onlanden loopt.'

Verrekijker mee

'Momenteel loopt daar een veulentje bij, echt een heel jong beestje. Dus mocht je met het hemelvaarsweekend nog iets leuks willen doen, kom dan naar de toren en neem een verrekijker mee. Want de paarden lopen ver weg, en dat veulentje is ook klein.'

'Bekijk bijvoorbeeld de Exmoorpony's, of soms loopt er een vos, een sprong reeën, veel ganzen en heel veel ganzen. Als je heel vroeg komt, heb je kans dat je hier de roep van de Roerdomp hoort', besluit Nitters.