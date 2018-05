'Wat kost een derde brandweerkazerne in de stad Groningen?'

GroenLinks en VVD in de Groninger gemeenteraad willen graag weten wat een derde brandweerkazerne kost. De stad heeft er momenteel twee.

De commissie Financiën en Veiligheid debatteerde woensdag over het dekkingsplan van de Veiligheidsregio Groningen. Conclusie van dat plan is dat de stad prima afkan met twee kazernes. Met de ophanden zijnde verhuizing van twee huidige kazernes (Vinkhuizen en Sontweg) kan het dekkingspercentage van de brandweer worden verhoogd van 67 procent naar maximaal 78 procent.

Dat betekent in dit geval in dat de brandweer bij maximaal 78 procent van de huizen en gebouwen in de stad binnen de wettelijke aanrijtijd ter plekke kan zijn. Deze aanrijtijd wordt dus lang niet in alle gevallen gehaald.

Lagere dekkingsgraad

Benni Leemhuis (GroenLinks) vindt het daarom te kort door de bocht om de optie voor een derde kazerne bij voorbaat af te schieten. 'Het verbaast me dat er wordt gezegd dat drie kazernes te duur zouden zijn en dat we daarom maar een lagere dekkingsgraad moeten accepteren.'

Verhuizen of toch renoveren?

De kazerne aan de Sontweg moet verhuizen omdat er op die plek woningen komen. Omdat deze kazerne verdwijnt, heeft dat ook gevolgen voor de kazerne in de wijk Vinkhuizen en daarmee voor de aanrijdtijden.

Edward Koopmans (ChristenUnie): 'Het gebouw aan de Sontweg is afgeschreven, maar kunnen we niet renoveren? Zo kan wellicht het dekkingspercentage ook hoog blijven?'

'De optie van drie kazernes wordt wel vrij snel weggeschreven', zegt Jasper Boter (VVD). 'We zouden graag een onderzoek willen waarin naar de kosten van drie kazernes wordt gekeken. Zo kunnen we zelf de afweging maken.'

Schot voor de boeg

Burgemeester Peter den Oudsten laat nu uitzoeken wat de kosten voor drie kazernes zijn. Maar voor wie denkt met een extra kazerne snellere aanrijtijden te boeken, gaf hij alvast een schot voor de boeg:

'Voor een klein beetje winst moet je ongelofelijk veel geld betalen. We kunnen er een rekensom op los laten, maar we hebben het niet alleen over een extra gebouw, maar ook over extra bezetting. Dat kost veel geld.'

Zuidelijke Ringweg

Den Oudsten liet na vragen van de VVD weten dat ondanks de ombouw van de Zuidelijke Ringweg er geen sprake is van langere aanrijdtijden voor de brandweer. 'Op dit moment is er geen aanleiding om daar bezorgd over te zijn.'

