Kosten versteviging worden betaald uit staatskas

'Het herstel en de versteviging van de beschadigde huizen hoeven niet te worden betaald uit de bestaande begroting. Dit geld komt uit de staatskas, waardoor het afbouwen van de staatsschuld minder snel gaat.'

Volgens de NOS staat dit in de Voorjaarsnota van minister Hoekstra van Financiën. NOS-verslaggever Ron Fresen noemt het besluit om de versteviging uit de staatskas te betalen 'een belangrijk besluit'.

'Door deze grote kostenpost op deze manier te betalen, wordt gezorgd dat er altijd geld is. Ook wordt voorkomen dat het schadeherstel in Groningen iedere jaar weer een speelbal wordt in de discussie over geld. Het kabinet hoeft dan niet te zeggen dat er bijvoorbeeld geen geld is voor de zorg, omdat de huizen daar verstevigd moeten worden', aldus Fresen.

Kosten van dichtdraaien gaskraan

Verder is de coalitie het na veel discussie eens geworden over de betaling van de kosten van het dichtdraaien van de gaskraan. De tegenvallende gasinkomsten moeten binnen de begroting worden opgevangen, dat heet officieel binnen het 'uitgavenkader'. Het is nog onbekend om hoeveel geld het gaat.

