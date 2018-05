Deel dit artikel:











Brand in hoogspanningsstation in Meeden is onder controle (update) (Foto: Dennis Postma / 112Groningen)

Op het terrein van een hoogspanningsstation in Meeden is woensdagavond brand uitgebroken. Het station is eigendom van Tennet, de beheerder van het landelijk hoogspanningsnet.

De brandweer mocht in eerste instantie het terrein niet op, totdat medewerkers van Tennet waren gearriveerd. De medewerkers van Tennet kwamen ongeveer om 20.30 uur aan. Volgens Tennet-woordvoerder Armine Egberink had olie vlam gevat. Nadat de olie was opgebrand, was de brand onder controle. Stroomdip Op de redactie van RTV Noord was kort voor de melding van de brand een stroomdip te merken van een paar seconden. Woordvoerder Hanneke de Vroom van netbeheerder Enexis zegt: 'Tennet heeft automatisch overgeschakeld naar een ander station. De stroomvoorziening aan onze klanten is daardoor niet in het gevaar gekomen'.