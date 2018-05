Orion en volleybalbond over 'ballenknijp-incident': 'Je blijft van elkaar af'

Zowel volleybalclub Orion als volleybalbond Nevobo veroordelen het 'ballenknijp-incident' dat plaatsvond tijdens de beslissende wedstrijd om het landskampioenschap tussen Lycurgus en Orion. Voorzitter Bert Eissens van Lycurgus praat vrijdag met de bond.

'Je blijft te allen tijde van elkaar af', stelt Orion-voorzitter Wijnand Geerdink. 'Intimiderend gedrag, wat ik moet afkeuren'.

De Groningse assistent-trainer Gerard Smit greep tijdens een setwissel in de vijfde en beslissende wedstrijd naar de edele delen van Orion-libero Rob Jorna.

Er kijken ook kleine kinderen die misschien denken: dit kan tijdens een volleybalwedstrijd Wijnand Geerdink - voorzitter Orion

'Het allerergste'

Daar vertelde Smit maandag op TV Noord over. 'Dat werd een stoer verhaal, op een lacherige manier verteld werd, met lachende spelers er omheen. Dat vind ik misschien nog wel het allerergste', vindt Geerdink.

'Er kijken ook kleine kinderen die misschien denken: dit kan tijdens een volleybalwedstrijd. Wij hebben met z'n allen een voorbeeldfunctie.'

'Te zware lading'

Vicevoorzitter Bert Eissens heeft Orion op verzoek een reactie gemaild en laat RTV Noord weten het incident net zo goed af te keuren.

'Hoewel ik wel vind dat het uit zijn verband is gerukt door de setting waarin het verteld werd. Daardoor vind ik dat het een te zware lading heeft gekregen.'

Smit en Jorna hebben het direct na de wedstrijd onder het genot van een biertje bijgelegd Bert Eissens - vicevoorzitter Lycurgus

'Veel grenzen opgezocht'

'Bovendien ben ik het niet eens met het feit dat de voorzitter van Orion het over intimiderend gedrag heeft. Daarnaast hebben Smit en Jorna het direct na de wedstrijd onder het genot van een biertje bijgelegd', vervolgt Eissens.

'Kijk, tijdens de finalewedstrijden zijn de grenzen vaak genoeg opgezocht, zowel binnen als buiten de lijnen, en daar is soms overheen gegaan. En nogmaals: ik wil het niet goedpraten. Ik hoop dat het hiermee nu ook afgedaan is.'

'Geen goede reclame'

Of dat het geval is, is zeer de vraag. Ook Nevobo-directeur Guido Davio valt namelijk over het incident. 'Ten eerste, dat het überhaupt gebeurde, maar ook hoe het op televisie werd verteld. Geen goede reclame voor de sport', aldus Davio.

De directeur wil van beide clubs een verklaring en aan de hand daarvan bepalen wat de eventuele vervolgstappen zijn. 'Wat die zouden kunnen inhouden? Daar ga ik nu niet op vooruit lopen.'

'Aardig irritant'

Smit zei het gedaan te hebben in een opwelling. 'Het was niet netjes, maar Jorna was ook de wedstrijden ervoor al aardig irritant', zei Smit daar maandag over.

Geerdink erkent dat de Orion-spelers vaak op het randje -en er overheen- hebben gespeeld.

Ludieke acties

Ook zijn er buiten het veld vanuit het Orion-kamp ludieke acties ondernomen. Zo hebben spelersvrouwen één van de appartementencomplexen van Lycurgus-spelers 's nachts 'versierd' met wc-papier.

Ook probeerden Orion-spelers Lycurgus-aanvaller Trifon Lapkov uit zijn spel te krijgen door hem een foto van een luier met zijn naam erop te sturen, vlak voor een wedstrijd.

Speler benaderen

Daarnaast heeft Orion-coach Redbad Strikwerda een paar dagen voor een van de finalewedstrijden een speler van Lycurgus benaderd om volgend jaar onder hem te komen spelen.

'Maar dat staat allemaal in géén vergelijking met wat Smit deed', zegt Geerdink. 'En wat denk je, dat Lycurgus geen spelers van ons benadert?!'

In deze tijden, waar intimidatie en misschien wel misbruik gevoelig liggen, is een veilig en eerlijk sportklimaat heel belangrijk Wijnand Geerdink - voorzitter Orion

'Veilig en eerlijk sportklimaat'

Hij lijkt dan ook niet tevreden met de reactie van Lycurgus: 'Eissens heeft dat dan per mail gedaan, tja.. Wij moeten als sportbestuurders en bond zorgen voor een veilig en eerlijk sportklimaat. In deze tijden, waar intimidatie en misschien wel misbruik gevoelig liggen, is dat heel belangrijk.'

Hij hoopt dan ook dat er meer gebeurt dan alleen een reactie per mail: 'Ik hoop dat zowel de bond, als wij en Lycurgus dit samen kunnen uitpraten en dan gezamenlijk een reactie kunnen geven om een voorbeeld te stellen.'

Spelers

Overigens denken de Orion-spelers er anders over, zegt aanvoerder Stijn Held: 'Onder de spelers en trainers leeft het niet zo. Dit is iets wat kennelijk op bestuurlijk niveau speelt -wat ik me kan voorstellen- en we zien wel wat daar uit komt.'

Zowel Rob Jorna als Gerard Smit worden uit de wind gehouden door hun beide voorzitters en konden niet reageren.

