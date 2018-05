'Meer toezicht, kortere aanrijtijd voor politie in Ter Apel'

Partijen in de gemeente Westerwolde willen meer toezicht in Ter Apel en een kortere aanrijtijd voor politie. Agenten zouden soms drie kwartier nodig hebben om in Ter Apel te komen wanneer er zich een dreigende situatie voordoet.

Dat moet sneller en ook moet er sneller worden 'opgeschaald' wanneer de situatie daar om vraagt. Dat zou volgens raadslid Herma Hemmen (CDA) nu zes weken duren.

Camera's en politiebureau

Raadslid Pieter Dinkla (VVD) vraagt zich af of de camera's in Ter Apel werken. Ook wil hij dat de beelden van die bewakingscamera's voor inwoners van Ter Apel te bekijken zijn: burgemeester Leendert Klaassen (CDA) wil daar niet aan.

Veiligheid voorop

Raadslid Frans Timmermans (Gemeentebelangen) wil dat de veiligheid van de bewoners van Ter Apel vooropstaat. 'En laten we eerlijk zijn, zelf met honderd mensen op het politiebureau hadden we de steekpartij van afgelopen vrijdag niet voorkomen.'

Veiligelanders

Volgens Klaassen is er de laatste tijd duidelijk meer overlast van zogenoemde veiligelanders, asielzoekers die uit een veilig land komen en daarom geen kans maken op een verblijfsvergunning.

Klaassen heeft daarover al contact gehad met staatssecretaris Mark Harbers (VVD) en wil samen met hem kijken naar mogelijke beleidsmaatregelen om die overlast te beperken.

Weert

Klaassen werkt, om aandacht te vragen van de problematiek van veiligelanders, samen met de burgemeester van Weert, Jos Heijmans (D66). In Weert spelen soortgelijke problemen als in Ter Apel, zo is te lezen in berichtgeving van 1Limburg.

Draagvlak

CDA'er Hemmen en PvdA'er Wim Eilert hameren vooral op het draagvlak voor het asielcentrum onder de bewoners van Ter Apel. 'In 2016 was het draagvlak op een dieptepunt, dat punt moeten we niet weer bereiken', zegt Hemmen.

Burgemeester Klaassen onderschrijft dat: 'Draagvlak onder de inwoners is het grootste aandachtspunt, natuurlijk na het voorkomen van criminaliteit.'

