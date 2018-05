Inschuiven Helperzoomtunnel kan niet doorgaan

Het inschuiven van de Helperzoomtunnel in Groningen kan niet doorgaan. Dat meldt de projectorganisatie Aanpak Ring Zuid woensdagavond. De tunnel gaat onder het spoor door, op een paar honderd meter van station Europapark in de stad Groningen.

'Uit een proef vanmiddag bleek dat de grond zich heel anders gedraagt dan op basis van alle onderzoeken en berekeningen die zijn gedaan de verwachting was. Op basis hiervan heeft aannemer Combinatie Herepoort besloten deze operatie uit te stellen. Nader onderzoek en een alternatief plan zijn eerst nodig', schrijft de projectorganisatie.

Grote verrassing

Een woordvoerder van aanneemcombinatie Herepoort spreekt van een grote verrassing. 'We kunnen nu nog niet zeggen wat het betekent voor de planning. Ook is het nog te vroeg om uitspraken te doen over de financiële consequenties. We moeten kijken naar de planning en wellicht een alternatief plan opstellen.

Het inschuiven van de tunnel was voor komend weekend gepland omdat er dan sprake is van een treinvrije periode. Die periodes worden ingepland samen met spoorbeheerder ProRail.

Eerste treinvrije periode in augustus

'We moeten dus in gesprek met hen', laat de woordvoerder weten. 'De eerste volgende treinvrije periode is in augustus. Maar die is te kort zoals het nu lijkt. Voor het inschuiven van de tunnel hadden we nu namelijk vier dagen nodig. De eerst volgende periode is korter dan vier dagen.'

De aannemer gaat zich nu buigen over een alternatief plan. 'Hier had echt niemand rekening mee gehouden', besluit de woordvoerder.

Lees ook:

- Vanaf vanavond overlast op weg en spoor: dit ga je ervan merken

- Extra bussen vervangen gestremd treinverkeer tijdens Hemelvaart

- Deze alternatieve route kan je rijden als de ringweg eruit ligt