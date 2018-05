Overige werkzaamheden gaan wel door; treinen rijden niet

'Tijdens een treinvrije periode doen we altijd tientallen klussen. Dat het inschuiven van de Helperzoomtunnel niet doorgaat, betekent daarmee niet dat de treinvrije periode niet door gaat.' Dat zegt een woordvoerder van ProRail.

Woensdagavond werd bekend dat het inschuiven van de Helperzoomtunnel in Groningen niet door kan gaan. 'Uit een proef van vanmiddag bleek dat de grond zich heel anders gedraagt, dan op basis van alle onderzoeken en berekeningen die zijn gedaan de verwachting was', schreef projectorganisatie Aanpak Ring Zuid.

Combineren van werkzaamheden

'Als het spoor er zo lang uit ligt en reizigers het spoor niet kunnen gebruiken, willen we natuurlijk zo veel mogelijk doen in die tijd. Daarom combineren we tientallen grote en kleinere werkzaamheden altijd. Dat gezegd hebbende is dit wel een van de grootste klussen die in deze treinvrije periode gedaan zou worden', zegt de woordvoerder van ProRail. Zo zijn er ook werkzaamheden aan het station in Assen en bij de Esperantokruising in de stad Groningen.

Enorme puzzel

'Het inplannen van zo'n treinvrije periode is een enorme puzzel, die vaak twee of drie jaar duurt. We moeten bijvoorbeeld de dienstroosters van onze medewerkers afstemmen, materialen moeten geproduceerd en geleverd worden, de dienstregeling moet worden aangepast, bussen en chauffeurs moeten worden geregeld, enzovoorts', vervolgt de woordvoerder van ProRail.

Nieuwe periode zoeken

Voor het inschuiven van de Helperzoomtunnel is honderd uur nodig. De eerstvolgende geplande treinvrije periode is in augustus, en duurt twee dagen, dus 48 uur. 'We moeten er nu voor gaan zitten met aannemer Combinatie Herepoort om te kijken wanneer het inschuiven van de Helperzoomtunnel nu kan gaan gebeuren', besluit de woordvoerder van ProRail.

'Zeer vooruit geplande werkzaamheden'

Een woordvoerder van de NS bevestigt dat de treinvrije periode doorgaat. 'Het gaat om zeer vooruit geplande werkzaamheden. Zo moesten we dienstroosters aanpassen, bussen regelen en de dienstregeling aanpassen. Dit kunnen we niet allemaal op het laatste moment aanpassen. Wij kunnen alleen maar doen wat wij beloofd hebben om te doen', besluit de woordvoerder van de NS, die reizigers aanraadt om de reisplanner te raadplegen.

Geen batterij machinisten

Een woordvoerder van Arriva zegt desgevraagd: 'Wij kunnen niet opeens een batterij machinisten klaarzetten, ook al zou het spoor beschikbaar zijn. Los daarvan is ook het spoor bij de Esperantokruising gestremd, waardoor de treinen het hoofdstation van Groningen niet kunnen bereiken.'

