'Dit zagen we totaal niet aankomen. Alles stond op scherp, alles was er klaar voor. We moeten nu helemaal terug naar de ontwerpfase en kijken hoe we ervoor kunnen zorgen dat die tunnel op de plek komt waar hij moet liggen. We hebben er nog geen idee van hoe dat moet.'

Dat zegt omgevingsmanager Bert Kramer van aannemerscombinatie Herepoort, naar aanleiding van het nieuws dat het plaatsen van de Helperzoomtunnel onder het spoor in Groningen Zuid niet doorgaat. 'Dit is een heel forse tegenvaller.'

'Hier gaan we niet mee door'

'Tijdens de test zagen we dat het verkeerd zou gaan en toen hebben we uit veiligheidsoverwegingen gezegd: 'Hier gaan we niet mee door'. Dit zagen we totaal niet aankomen. Maximaal mag de tunnel ongeveer dertig millimeter verzakken, dat zou ongeveer tien centimeter zijn. We moeten opnieuw gaan kijken wat er aan de hand is. Hoe gaan we nu verder?'

'Eerst moet de ondergrond stabiel worden'

De tunnel zakte dus dieper in de grond weg dan uit de berekeningen bleek. 'Dat betekent dat je ondergrond instabiel is waardoor een onveilige situatie zou optreden als je met de tunnel gaat schuiven. Dat wil je totaal niet. Eerst moet je zorgen dat de ondergrond stabiel wordt gemaakt, of je moet een andere methode vinden.'

We kunnen dit zeker niet in een week of een maand oplossen Bert Kramer - aannemerscombinatie Herepoort

'Hoe kan het?'

'Hoe kan het dat de ondergrond zich heel anders gedraagt dan uit de berekeningen blijkt?', vraagt Kramer zich af.

'Als we dat weten kunnen we pas een vervolgafspraak maken en dan moet je ook alles weer opnieuw inregelen. Zo'n treinvrije periode is niet iets waarvan je zegt: 'Volgende week doen we even weer een nieuwe.' Dat moet allemaal heel nauw ingepland worden met ProRail en moet eerst allemaal onderzocht worden.'

'Het is echt nog koffiedik kijken'

Hoe lang de vertraging uiteindelijk wordt, weet Kramer nog niet.

'Maar we kunnen dit zeker niet in een week of een maand oplossen. Eerst onderzoeken, dan met ProRail om de tafel zitten en kijken naar de volgende treinvrije periodes. De volgende is in week 35, maar die duurt maar twee dagen. Dat is te kort, want we hebben honderd uur nodig. Kan die periode niet verlengd worden, dan zit je alweer begin volgend jaar. Het is nu echt nog koffiedik kijken wanneer het vervolg komt.'

'Voor de rest van het project valt het mee'

'We hebben bij dit project 43 verschillende faseringen, daar zitten onderlinge verbanden tussen. Maar zoals ik het nu globaal bekijk, gaat het heel erg meevallen voor de rest van het project.'

De tunnel zou open gaan op 16 juli, dat is nu wel helder dat het niet gaat lukken Bert Kramer

'Daar zal de vertraging niet heel erg groot zijn, omdat de Helperzoomtunnel in feite buiten het werk van de zuidelijke ringweg zit. Alleen daar zit een verbinding in, waarmee je ervoor moet zorgen dat Helpman goed bereikbaar blijft. En als de Helperzoomtunnel gereed was, zou de Esperantokruising dicht mogen. Maar ja, dat kan dus nu niet. Want dan heb je Helpman niet goed genoeg ontsloten. We moeten er echt naar gaan kijken hoe we dat oplossen.'

'De tunnel zou open gaan op 16 juli, dat is nu wel helder dat het niet gaat lukken.'

'Ik blijf optimistisch'

Dit is een forse tegenvaller zegt Kramer, maar 'natuurlijk blijf ik optimistisch'.

'Dit is maar een klein onderdeel, al is het al wel een flink stuk werk. Maar als je kijkt naar het totale werk aan de zuidelijke ringweg en wat er nog moet gebeuren... Daar hebben we het nou druk genoeg mee.'

