'Provincie moet leidende rol in versterking aan gemeenten laten'

De Groninger bevingsgemeenten moeten zelf een leidende rol pakken in de versterking van het aardbevingsgebied. Het provinciebestuur moet daarin slechts faciliteren.

Dat is de wens van de Vereniging Groningen Dorpen en het Groninger Gasberaad.

Provincie op de achtergrond

Voor de provincie is volgens de organisaties een heel andere rol in de versterkingsoperatie weggelegd dan nu het geval is. Provinciale bestuurders moeten zich naar de achtergrond begeven, maar het ambtelijk apparaat van de provincie moet de gemeenten en dorpen wel ondersteunen.

Gemeenten naar voren

'Gemeenten hebben inwoners, provincies niet', zegt Meindert Schollema van Groninger Dorpen. Hij vindt dat gemeenten hun verantwoordelijkheid moeten nemen. 'De eerste taak om de problemen op te pakken met de burgers ligt bij de gemeente. Dat is de eerste bestuurslaag.'

Volgens Schollema gebeurt dat nu nog niet voldoende: 'De dorpen moeten gemeentebestuurders aan de jas trekken en zeggen: het is jullie taak om bewoners te helpen.'

Hoe het ook kan

Groninger Dorpen pleit voor meer ideeën vanuit de dorpen zelf. Initiatieven zoals in Krewerd, Overschild en Steendam zijn volgens de organisatie een schoolvoorbeeld van hoe het wél moet. Zo heeft de dorpsvereniging van Overschild zélf een witboek gemaakt voor de versterking van hun dorp.

'We moeten niet langer reageren op wat ons wordt aangeboden', zegt Schollema 'Wij weten zelf wel wat we willen.'

Manifest

Met de nieuwe koers willen de Vereniging Groningen Dorpen en het Gasberaad een manifest opstellen. Het doel daarvan is te laten zien dat er plannen zijn die gesteund worden door de regio. 'Het Rijk hoeft dan alleen nog maar te financieren', besluit Schollema.

Naar verwachting gaan de Groninger bestuurders en belangenorganisaties binnenkort weer met het Rijk om tafel. De onderhandelingen over de versterkingsoperatie liepen drie weken geleden compleet vast na een conflict.

Lees ook:

- Groningen en Den Haag op ramkoers in versterkingsoperatie

- Gemeenten blij met versterkingsakkoord: 'Wat beloofd is, gaat door'

- Rem op versterkingsoperatie: ruim 3000 gedupeerden in onzekerheid