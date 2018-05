Dit moet je weten over het afblazen van het plaatsen van de Helperzoomtunnel

Het plaatsen van de Helperzoomtunnel onder het spoor in Groningen is woensdagavond afgeblazen, omdat de grond zich heel anders gedraagt dan eerder de verwachting was. In dit artikel beantwoorden we vier vragen hierover.

'Een forse tegenvaller', zo omschrijft Bert Kramer van de projectorganisatie Aanpak Ring Zuid het afblazen van het plaatsen van de Helperzoomtunnel.

Gaan de treinen nu wel rijden?

Nee. Los van het plaatsen van de Helperzoomtunnel, zijn er werkzaamheden aan de Esperantokruising in Stad en het station in Assen. Verder zijn er ook 'tientallen andere' werkzaamheden op het spoor, aldus een woordvoerder van ProRail. 'We kunnen niet zomaar een blik machinisten opentrekken', zei een woordvoerder van Arriva.

In onderstaande video vertellen we wat de nieuwe situatie betekent.



Wat betekent dit voor de andere werkzaamheden?

Weinig. Het is een onderdeel wat weinig te maken heeft met het aanpakken van de Zuidelijke Ringweg. Voor die werkzaamheden levert het voorlopig weinig vertraging op. 'Maar we kunnen de Esperantokruising pas afmaken als de Helperzoomtunnel er ligt', aldus Kramer.

Het inplannen van een treinvrije periode kan twee of drie jaar duren Woordvoerder ProRail

Wanneer kunnen de werkzaamheden wél plaatsvinden?

Dat is nog koffiedik kijken. Een woordvoerder van ProRail zegt: 'Het inplannen van zo'n treinvrije periode is een enorme puzzel met materialen, dienstroosters en meer. Het plannen daarvan kan twee of drie jaar duren.'

De eerstvolgende treinvrije periode op dit traject is eind augustus of begin september. Dan gaat het spoor twee dagen dicht, terwijl voor het plaatsen van de tunnel ruim het dubbele nodig is.

Wat gaat dit kosten?

Daar is nog niks over te zeggen. Wat wel duidelijk is, is dat de projectorganisatie vanaf de tekentafel moet gaan beginnen. 'Dat gaat altijd geld kosten', besluit Kramer.

Werkzaamheden te volgen via webcam

De werkzaamheden aan de Esperantokruising gaan zoals gezegd door. Deze zijn te volgen via onderstaande webcam of via deze link. Vanaf de Zuidelijke Ringweg worden damwanden ingebracht onder het spoor, waarmee een begin wordt gemaakt aan het fundament voor de verdiepte ringweg zuid die over vijf jaar af moet zijn.

Lees ook:

- Vanaf vanavond overlast op weg en spoor: dit ga je ervan merken

- 'We moeten nu helemaal terug naar het ontwerp'

- Overige werkzaamheden gaan wel door; treinen rijden niet

- Plaatsen Helperzoomtunnel afgeblazen

- Dossier: alles over de werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg