Raad Stad wil meer duidelijkheid over aanjager topsport

Meerdere partijen in de gemeenteraad van Groningen willen meer duidelijkheid krijgen over de financiële gevolgen wanneer er een aanjager voor de topsport in dienst wordt genomen.

'Wat gaat deze persoon concreet kosten', vraagt VVD'er Jasper Honkoop zich af namens de coalitiepartij. 'Wat deze persoon gaat kosten en opleveren is nog vaag.'

De VVD staat daar niet alleen in. De coalitiepartijen GroenLinks en PvdA willen ook duidelijkheid over die kosten. 'Het is nog vaag', zegt Femke Folkerts (GroenLinks).

Kansen meer benutten

Sportwethouder Paul de Rook (D66) wil dat de kansen die er liggen op het gebied van topsport meer benut worden. Topsportclubs en de onderwijsinstellingen zouden elkaar verder kunnen helpen. 'Die agenda moet de aanjager gaan trekken', zegt De Rook.

Maar politiek Groningen wil dus een financieel plaatje zien. De wethouder denkt dat de volgorde anders is. 'Ik heb u door middel van een voorstel gevraagd of u er iets inziet. Als u het een goed idee vindt, komen we met een voorstel. Vindt u dat niet dan komen we niet met een voorstel. Dat is hoe het werkt.'

'Geen financiële ruimte'

Volgens De Rook is er op dit moment nog geen financiële ruimte voor het aantrekken van de aanjager. Dat geld moet dus vrij gemaakt worden door de gemeenteraad. De raadsleden zijn dus aan zet.

Naast de functie van aanjager werd tijdens de commissievergadering woensdagavond ook de eventuele komst van een topsporthal besproken. De fractie van het CDA ziet die hal liever vandaag dan morgen komen, maar er lopen op dit moment nog gesprekken volgens De Rook.

'Eerst draagvlak in beeld'

'We willen eerst het draagvlak in beeld hebben, daar is Martiniplaza nog mee bezig.' De gemeente weigert om blindelings een zak met geld op tafel te leggen waarmee de hal bekostigd kan worden. Voordat de hal er komt wil de sportwethouder eerst nog een tussenstap maken.

'De eerste fase is een trainingshal. Daarvoor zullen wij als gemeente wel geld moeten betalen.' De Rook verwacht binnen een aantal weken rond de tafel te zitten met Martiniplaza om dat plan te bespreken.

Proces in stroomversnelling brengen

CDA'er René Bolle wil het proces in een stroomversnelling brengen. 'Het is nu tijd voor de volgende stap. Gun de topsporthal een serieus onderzoek. Er wordt nu vooral gekeken naar het bedrijfsleven. Die dienen zich blijkbaar niet aan. Dus misschien moeten we nu onderzoek doen en daarna het bedrijfsleven warm maken.'

De wethouder wilde echter niet meegaan in die suggestie.

