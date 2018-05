Politiek Groningen heeft vragen na afblazen plaatsing Helperzoomtunnel

Meerdere partijen in de gemeente Groningen hebben veel vragen nadat bekend is geworden dat de Helperzoomtunnel niet geplaatst kan worden. De tunnel maakt onderdeel uit van de aanleg van de zuidelijke ringweg.

Doordat de grond anders reageerde dan op basis van onderzoeken en berekeningen was verwacht, heeft aannemer Combinatie Herepoort woensdagavond besloten de tunnel niet te plaatsen.

'Verwondert ons wel'

'Wij kennen niet alle details maar het verwondert ons wel erg dat na al die onderzoeken de grond zich anders blijkt te gedragen', zegt VVD'er Max Blom namens de coalitiepartij. 'Kinderen kunnen zich misschien anders gedragen, maar dat de grond dat ineens doet is toch wel erg wonderlijk.'

Het is uitermate jammer. Maar hoe kan dit en wat zijn de gevolgen voor het project? René Bolle - Raadslid CDA

CDA heeft veel vragen

De fractie van het CDA zit vooral met veel vragen. René Bolle: 'Het is uitermate jammer. Maar hoe kan dit en wat zijn de gevolgen voor het project? De christendemocraat vraagt zich ook af wie verantwoordelijk is voor de gevolgen van het afblazen van de operatie. 'Op wiens risico is dit? De planning zal ongetwijfeld uitlopen nu. Ik weet nu niet direct wie het risico draagt.'

'Zorgwekkend'

Amrut Sijbolts van Stad en Ommeland noemt het afblazen van de plaatsing zorgwekkend. 'Omdat het al zo vroeg in het project gebeurt. Het is de start van de daadwerkelijke ombouw', aldus de fractievoorzitter. 'Nu al zo'n grote tegenvaller baart wel zorgen voor de rest van het traject dat nog moet worden doorlopen.'

Mijn eerste zorg gaat uit naar de omwonenden die hoe dan ook al overlast ervaren Jimmy Dijk - Fractievoorzitter SP

Gevolgen voor omwonenden

SP is de grootste oppositiepartij in de stad, fractievoorzitter Jimmy Dijk heeft vooral zorgen over de gevolgen voor de omwonenden. 'Mijn eerste zorg gaat uit naar de omwonenden die hoe dan ook al overlast ervaren.' Over de eventuele financiële consequenties maakt de socialist zich minder zorgen. 'Ik ga er een beetje vanuit dat de risico's zijn opgenomen in de aanbesteding. Dus dat de kosten voor de aannemer zijn.'

Twijfels over professionaliteit aannemer

De eenmansfractie 100% Groningen heeft na vanavond wel twijfels over de professionaliteit van de aannemer. 'Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Is er dan geen onderzoek gedaan naar de opbouw van de grond', zegt voorvrouw Marjet Woldhuis. Ze heeft dan ook twijfels over de onderzoeken die zijn uitgevoerd. 'Daarom heb ik er eerder ook al vragen over gesteld.'

Geen reactie van wethouder

Wethouder Paul de Rook reageerde niet. Hij verwijst daarvoor naar de eerdere woorden van provinciebestuurder Fleur Gräper. De stadsbestuurder zit samen met Gräper in de stuurgroep Aanpak Ring Zuid. Die groep bestaat uit provincie, gemeente en Rijkswaterstaat.

Lees ook:

- Dit moet je weten over het afblazen van het plaatsen van de Helperzoomtunnel

- Vanaf vanavond overlast op weg en spoor: dit ga je ervan merken

- 'We moeten nu helemaal terug naar het ontwerp'

- Overige werkzaamheden gaan wel door; treinen rijden niet

- Plaatsen Helperzoomtunnel afgeblazen

- Dossier: alles over de werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg