Raad Westerwolde stemt in met 30.000 euro voor barak

De gemeenteraad van Westerwolde heeft ingestemd met de komst van een barak naar het herinneringskamp de Beetse. De gemeente heeft 30.000 euro over voor de komst van de barak.

Wethouder Giny Luth (Gemeentebelangen) is blij dat het plan doorgaat: 'Hiermee kunnen we Kamp de Beetse nog meer op de kaart zetten. Dit is een belangrijke historische plek met een zeer beladen geschiedenis die we niet mogen vergeten.'

Bouwdozen

De komende tijd wordt de barak afgebroken: hij staat nu nog in Tiendeveen (Drenthe). 'De barak wordt heel nauwkeurig gedemonteerd. Het voordeel is wel dat ze destijds als een soort bouwdozen in elkaar zijn gezet. Dus we kunnen het "afpellen", en daarna opnieuw opbouwen in ons kamp', vertelde Peter Stadens van de werkgroep Kamp de Beetse er eerder over.

Leger

Vervolgens wordt bij de verhuizing van de barak het leger ingezet. Als het aan de werkgroep ligt, moet de barak voor de zomer op Kamp de Beetse staan.

