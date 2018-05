'Het heeft geen zin om nu snel, snel, snel te gaan'

Omgevingsmanager Bert Kramer is een dag na de de tegenslag over de Helperzoomtunnel realistisch. (Foto: RTV Noord)

De teleurstelling over het afblazen van de plaatsing van de Helperzoomtunnel is er een dag na het nieuws nog steeds, maar omgevingsmanager Bert Kramer is ook realistisch. 'We ruimen nu op en doen nog wat kleine werkzaamheden.'

Woensdagavond bleek dat de grond niet stevig genoeg is om de tunnelconstructie te dragen. 'Hoe dat kan, weten we nog niet. Daar moeten we rustig naar kijken. Het heeft ook geen zin om nu snel, snel, snel te gaan', stelt Kramer.

Planning

De reden hiervoor ligt bij de moeilijke planning. Om de tunnel te plaatsen moet het treinverkeer vier dagen platgelegd worden. Iets wat normaal gesproken twee of drie jaar van tevoren wordt gepland door ProRail.

Contractueel is vastgelegd dat we Helpman op meerdere manieren bereikbaar moeten houden Bert Kramer - Omgevingsmanager

Kramer: 'De eerste treinvrije periode is pas in week 35 (eind augustus, red.) en die is te kort. We moeten kijken of die verlengd kan worden. Zo niet, dan is de eerste mogelijkheid volgend jaar februari. Dat geeft ons nu wel de tijd om de boel rustig te onderzoeken.'

Helpman bereikbaar

De plaatsing van de Helperzoomtunnel moet gebeuren voordat de verderop gelegen Esperantokruising afgesloten kan worden. 'Contractueel is vastgelegd dat we de wijk Helpman op meerdere manieren bereikbaar moeten houden', legt Kramer uit.

Nu de tunnel er voorlopig niet komt, wil Kramer ook naar andere opties kijken om Helpman te ontsluiten. 'Wellicht dat de Esperantokruising dan alsnog wel dicht kan. Maar dat moet eerst allemaal uitgezocht worden', benadrukt hij.

Op schema

Ondertussen gaat het werk aan de zuidelijke ringweg deze dagen gewoon door. En dat ligt op schema, meldt Kramer. 'De damwanden worden geslagen en daar zijn tot nu toe geen problemen in de grond naar boven gekomen. En ook het aanbrengen van nieuwe voegen op de ringweg loopt op schema.'

