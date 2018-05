Verkeer in Stad loopt vast door werkzaamheden zuidelijke ringweg

De zuidelijke ringweg in Stad is sinds woensdag niet meer toegankelijk voor wegverkeer door wegwerkzaamheden op dit traject. Dat nodigt voor verkeer tussen Hoogezand en Drachten uit voor een sluiproute, maar dat wordt afgeraden.

Dat zegt omgevingsmanager Bert Kramer. Hij merkt dat veel weggebruikers - die soms onbedoeld een alternatieve route op hun navigatie volgen - de zuidelijke ringweg proberen te omzeilen. Dat verkeer wordt via de binnenstad naar de andere kant van Groningen genavigeerd, maar Kramer adviseert om dat juist niet te doen.

'Wij verzoeken die mensen om hun navigatie uit te zetten en de omleidingsborden langs de wegen te volgen. Anders ontstaan er gegarandeerd problemen op wegen waar je geen problemen wilt hebben', legt hij uit.

'Perfect op schema'

Donderdagochtend is er op de zuidelijke ringweg een start gemaakt met het repareren van de voegen, vertelt Kramer. 'Bij die werkzaamheden zijn we een beetje tijd verloren, maar dat kunnen we later nog prima inhalen. Verder liggen we perfect op schema. Het weer speelt daarin geen rol.'

