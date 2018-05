Een 9 op spreekbeurt over Expeditie Grunnen

Mart kreeg een 9 voor zijn spreekbeurt over Expeditie Grunnen. (Foto: Petra Mulder/RTV Noord)

Een grotere 10-jarige fan van Expeditie Grunnen is er bijna niet. Mart uit Roden hield zijn spreekbeurt onlangs over het tv-programma van RTV Noord en kreeg het cijfer 9!

Expeditie Grunnen op de stoep

Met een blij gezicht doet hij de deur open als het team van Expeditie Grunnen op de stoep staat. 'We komen je feliciteren', zegt presentator Ronald Niemeijer. 'Wat heb jij een goed cijfer gekregen!'

Spreekbeurt

Eind maart gaf presentator Ronald Niemeijer hem tips en mocht hij in de bus zitten. Dat kwam in de uitzending en dat heeft hij laten zien in de klas. 'Ze vonden het heel leuk om te zien', vertelt Mart. 'Naast het filmpje heb ik ook nog een quiz gedaan met de klas. Zoals de vraag welke presentatoren Expeditie Grunnen heeft. En dat wisten mijn klasgenoten.'

Geen 10?

'Waarom heb je dan geen 10 gekregen?' Ronald kan het niet laten om deze vraag te stellen. 'Ik praatte te snel', antwoordt Mart. 'Ja', lacht Ronald. 'Er is ook zoveel te vertellen over het programma, dat moest je natuurlijk allemaal in de tijd proppen!'

Als beloning kreeg hij van het team nog een tas met allemaal RTV Noord-spulletjes erin.

Lees ook:

- Expeditie Grunnen komt langs, want Mart houdt spreekbeurt