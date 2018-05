Deel dit artikel:











Storing aan tafelbrug in Zuidhorn verholpen (update) De tafelbrug in Zuidhorn kampte rond het middaguur met een storing (Foto: Karel Oosterhuis/RTV Noord)

De tafelbrug over het Van Starkenborghkanaal in Zuidhorn is donderdag aan het begin van de middag getroffen door een storing. Dat duurde een uur. Rond 14:00 uur kon het wegverkeer weer over de brug rijden.

De storing zorgde ervoor dat de slagbomen naar beneden stonden en het brugdek een stukje omhoog stond. De scheepvaart kon wel gewoon onder de brug door varen. Rijkswaterstaat schakelde al snel een monteursbedrijf in om het probleem te verhelpen. 'Er was sprake van een algehele storing, maar het belangrijkste is dat de brug nu weer gewoon functioneert', aldus een woordvoerster van Rijkswaterstaat.