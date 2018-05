Expeditie Grunnen ontmoet 'De jolige benen'

Hemelvaartsdag begon met enorm veel regen, maar tegen de middag klaarde het gelukkig op. Daarom bezocht het team van Expeditie Grunnen de Hemelvaartsmarkt in Eenrum dat voor de 41e keer werd georganiseerd. Een gezellige sfeer vol kraampjes, mensen en muziek.

Langs de weg in Winsum ontmoet het team van Expeditie Grunnen een groepje Belgische jongeren. Ze gaan drie dagen op het wad lopen en noemen zichzelf 'De jolige benen'. Veel indruk maken ze met hun echte 'Jolige benen move'.

Ook in Expeditie Grunnen:

- Plaatsen van Helperzoomtunnel afgeblazen, waarom?

- Stoomdagen in Nienoord

- Mart haalt een 9 op zijn spreekbeurt over Expeditie Grunnen

- Limburger geniet op een bankje in Schouwerzijl

- Vader en zoon wandelen in Winsum

- Autocross in Winsum

- Meikermis in Groningen

Expeditie Grunnen bekijk je hierboven of via uitzending gemist.

Wat is Expeditie Grunnen?

Wij rijden in onze Expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Heb je ergens hulp bij nodig, wil je je verhaal kwijt of ga je iets actiefs doen dit weekend? Alles mag en niets is te gek!

Stuur ons een berichtje via de Facebookpagina van Expeditie Grunnen en wie weet staan we bij jou voor de deur!