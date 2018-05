Deel dit artikel:











Gronings getint FC Emmen maakt gehakt van NEC (Foto: Elwin Baas / RTV Noord)

Drie van de vier goals in de 4-0 gewonnen thuiswedstrijd van FC Emmen tegen NEC uit Nijmegen werden donderdagmiddag door een Groninger gemaakt. De Drenten staan met anderhalve been in de finale voor promotie naar de Eredivisie.

Geschreven door Elwin Baas

Verslaggever sport

Binnen tien minuten stond de ploeg van Veendammer Dick Lukkien al met 2-0 voor. Eerst kopte Jeroen Veldmate (Stadjer) vanuit een hoekschop raak en vervolgens deed Nick Bakker, eveneens een Stadjer, hetzelfde. Voor rust zorgde Youri Loen met een rake vrije trap voor de riante 3-0 ruststand. Na de pauze was Emmen niet zo dominerend als voor rust, maar NEC wist nagenoeg niets te creëren. Vlak voor het einde bepaalde Glenn Bijl uit Stadskanaal met een prima actie en uithaal de eindstand op 4-0. Komende zondag mag FC Emmen de finale voor promotie veiligstellen. Dan spelen de Drenten in Nijmegen de return.