Loods G ondergaat alsnog een naamsverandering

De Groningse tweedehandswinkel die tot voor kort Loods G op de gevel had staan, heeft toch besloten de bedrijfsnaam te veranderen. Het hoger beroep om de bedrijfsnaam leek in het nadeel van de Groninger uit te vallen waardoor hij overstag ging.

Vorig jaar sleepte meubelconcern Loods 5 de Groninger vintagezaak voor de rechter. De meubelgigant vond dat het logo en de naam teveel zou lijken op die van Loods 5. De rechter vond dat echter niet en daarom kon Loods G zijn naam behouden.

Hoger beroep

Tijdens het hoger beroep, dat Loods 5 had aangespannen, leek er echter een besluit te vallen dat in het nadeel van Loods G eigenaar Herman Nieman zou uitvallen. Nieman besloot daarom eieren voor zijn geld te kiezen.

'De rechter was tijdens het hoger beroep duidelijk op de hand van Loods 5', laat Nieman weten. 'Als de uitspraak dus in mijn nadeel zou uitvallen had ik alle tot dan toe gemaakt proceskosten moeten betalen. Dat zou in de tienduizenden euro's lopen.'

Toch maar veranderen

Daarom besloot de Groninger ondernemer dat hij, zonder een uitspraak van de rechter, zijn bedrijf aan een naamsverandering zou onderwerpen. 'Ik moet wel zeggen dat die zitting rauw op mijn dak is gevallen', vertelt hij.

'Dat deze rechter een nuance zou aanbrengen in de eerdere uitspraak kan ik mij voorstellen, maar dat het een compleet andere kant zou opgaan had ik niet verwacht.'

Centenkwestie

Om zichzelf dus een hoop geld te besparen verdween Loods G van de gevel. Het bedrijf heet nu Niemansland. Toch zijn er voor de eigenaar ook voordelen aan de naamswijziging. 'De loods die ik voorheen huurde aan het Sontplein huur ik nu niet meer. Ik heb nu geen loods meer, dus qua timing komt het wel goed uit.'

Einde Loods G

De spullen uit de loods heeft Nieman nu ondergebracht in een voormalige supermarkt in Oude Pekela. 'Ik huur altijd antikraak dus zit nooit permanent in een pand. Ik ben dus nu op zoek naar een ander pand.'

Op dat nieuwe pand zal dus de naam Loods G niet meer te zien zijn.

Lees ook:

- 'Als kleine zelfstandige zit je hier absoluut niet op te wachten'

- Loods G zegeviert in rechtszaak en mag naam behouden