Deel dit artikel:











ASVB kampioen in de derde klasse B (Foto: Henk Elderman / RTV Noord)

ASVB is kampioen van de derde klasse B. De ploeg uit Blijham won thuis met 4-0 van FC Zuidlaren en is daardoor niet meer in te halen.

Geschreven door Henk Elderman

Verslaggever sport

Voor doelman en aanvoerder Ronald Veerbeek was de titel zeer speciaal. De 34-jarige sluitpost kon voor het eerst juichen in z'n loopbaan vanwege een kampioenschap. In totaal hield de keeper tot dusver dertien keer de 'nul'. Op eigen veld werd hij slechts één keer gepasseerd. Volgend seizoen staat hij onder de lat in de tweede klasse. De doelpunten werden gemaakt door Michael Sypré (twee keer), Thom van der Veen en Jasper Huls. Trainer Richard Nuus stopt op het hoogtepunt bij de Blijhamsters.