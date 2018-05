'Enige vrouwelijke biljartvoorzitter komt uit Zuurdijk'

Ze is de enige en eerste vrouw in Nederland die voorzitter is van een biljartvereniging. Mädi Cleerdin uit Zuurdijk is deze maand op een ledenvergadering van biljartvereniging 'Het Achterdeel' unaniem gekozen.

'Ik heb dit feit te horen gekregen van de biljartbond. Voor zover bekend is het uniek in Nederland dat een vrouw, in een voornamelijk mannelijk biljartbastion, bestuursvoorzitter is', vertelt Cleerdin.

Een woordvoerder van de Koninklijke Nederlandse Biljart Bond bevestigt dit. 'Vooralsnog denken wij dat dit niet eerder is voorgekomen en dat er elders een vrouwelijke voorzitter is.'

Vooroordeel

Cleerdin wil tijdens haar voorzitterschap meer aandacht voor de sport vragen. 'Zowel voor mannen als vrouwen. De Nederlandse biljartbond die worstelen ook met terugloop van leden en is ook actief bezig om het nieuw leven in te blazen. Ik wil dat hier lokaal doen', zegt Cleerdin. 'Het is echt geen saaie sport'.

Blijven opletten

Biljarten doet de Zuurdijkster altijd in het dorpshuis in Den Andel. Daar is ze momenteel ook de enige vrouw. 'Biljarten lijkt heel simpel, maar het is ingewikkeld. Het is een concentratiesport en daarom maken ervaren spelers ook fouten. Iedereen kan tegen elkaar spelen. Dat maakt het zo leuk', vertelt Cleerdin.

Zelfs vindt ze ook het sociale deel enorm leuk. 'Je spreekt heel veel leuke verschillende mensen tijdens het biljarten'.

Mannenwereld

'Dat merk ik niet echt. Ik ben ook fractievoorzitter van de PvdA in De Marne, de politiek is vooral ook een mannenwereld. Dus ik ben het wel gewend. Maar ik vind het mijn taak om meer vrouwen bij de biljartsport te betrekken', vertelt Cleerdin.

De leden zijn blij met de voorzitster. 'Dit is heel bijzonder. Maar waarom ook niet. Het maakt ons niet uit of er nu een man of vrouw aan het roer staat', zegt Charles Verdoes.