Aan bed gekluisterde Billy wil naar Bonaire

De 30-jarige Billy Valentijn uit Groningen ligt permanent in een speciale lig-rolstoel. Hij groeide op als gezond kind op Bonaire, totdat het mis ging. Nu heeft hij permanent zorg nodig in Nederland maar hij wil graag terug om zijn familie te bezoeken. Maar daarvoor is veel geld nodig.

Als kind leek hem niks te markeren. Totdat zijn heup uit de kom ging. Zijn botten begonnen daarna te vergroeien. Naarmate Billy ouder werd, ging hij verder achteruit. Nu ligt hij door zijn aandoening permanent in een speciale rolstoel en heeft dagelijks hulp nodig.

Merendeel familie in het buitenland

Omdat de zorg in Nederland beter is, heeft zijn moeder hem als klein kinder hier mee genomen. Billy's ouders zijn gescheiden en zijn vader woont nog steeds op Bonaire. Net zoals het grootste deel van zijn familie. Die heeft hij tien jaar geleden voor het laatst gezien.

Blauwe zee

'Ik wil heel graag mijn familie weer zien. Ik mis ze', zegt Billy. 'Ik wil ze heel graag ontmoeten en vragen hoe het met ze gaat. Ook wil ik graag de zee zien. Die is daar zo mooi blauw.'

Ook wil de Stadjer naar het graf van zijn opa. Die is in 2014 overleden. Daar heeft hij nooit afscheid van kunnen nemen.

Geen snoepreisje

Voor de reis heeft Billy 10.000 euro nodig. 'Dit is niet voor allerlei luxe dingen of omdat het een snoepreisje is. Om Billy naar Bonaire te vervoeren in zijn ligrolstoel moeten er negen stoelen uit het vliegtuig worden verwijderd', legt zijn begeleider Isabel Gydé uit.

Grote droom

De familie op Bonaire heeft niet de financiële middelen om hier naartoe te komen. Om Billy toch te herenigen zijn de begeleiders samen met de familie een inzamelingsactie begonnen.

'We willen zijn droom laten uitkomen', zegt Isabel Gydé. 'Er is al een mooi bedrag binnen gehaald maar de eindstreep is nog niet in zicht.'