SP wil meedoen aan verkiezingen Het Hogeland

De SP wil in november meedoen aan de gemeenteraadsverkiezing van Het Hogeland. De partij bekijkt of deelname mogelijk is.

Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond gaan in 2018 fuseren.

Nieuw afdelingsbestuur

De partij is op dit moment bezig om een nieuw afdelingsbestuur te vormen. 'We hebben onze kiezers in de vier gemeenten gevraagd of ze zich willen in gaan zetten', vertelt Lian Veensta, regiovertegenwoordiger van de SP. 'Over een week gaan we gesprekken voeren met deze mensen.'

Alleen in de gemeente Eemsmond zit de partij momenteel in de gemeenteraad.

'SP heeft er een toekomst'

Volgens Lian Veenstra heeft de partij een toekomst in de nieuwe gemeente en zijn er genoeg thema's om aan te pakken.

'We hebben grote uitslagen gehad de afgelopen jaren. Bij de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2017 werden we in drie van de vier gemeenten op Het Hogeland de tweede partij', vertelt Veenstra. 'Maar het blijven herindelingsverkiezingen. Dus het is lastig om in te schatten wat de opkomst zal zijn. We hebben gezien in Midden-Groningen dat dit niet zoveel waren.'

