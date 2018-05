Donar vergroot voorsprong in halve finale met monsterscore

De basketballers van Donar hebben ook het tweede duel in de halve finale van de play-offs (best-of-seven) gewonnen. De Groningers waren uit veel te sterk voor Forward Lease Rotterdam (85-114).

De eerste wedstrijd werd dinsdag in eigen huis al met 96-77 gewonnen van Rotterdam.



Thomas Koenis

De Groningers gingen sterk van start. Na het eerste kwart was de stand 13-28. Halverwege was het verschil al 25 punten (37-62). Thomas Koenis was in de eerste helft goed voor maar liefst 18 punten in slechts 13 minuten speeltijd.



Seizoensrecord

Na rust ging Donar vrolijk verder met scoren. Na het derde kwart was de voorsprong al 33 punten (61-94). In het laatste bedrijf, waarin Donar met meer jeugdspelers actief was, zakte het niveau logischerwijs in. Donar maakte nog niet eerder zoveel punten in één wedstrijd dit seizoen.



Topscorers

Thomas Koenis was topscorer met 24 punten. Brandyn Curry was goed voor 22 punten.



Blessures

Evan Bruinsma deed nog altijd niet mee vanwege een enkelblessure. Jason Dourisseau, die geblesseerd uitviel in de laatste wedstrijd, was wel gewoon van de partij.



Programma

Zaterdag spelen de Groningers in eigen huis het derde duel van de halve finale. Dinsdag speelt de ploeg van coach Erik Braal weer in Rotterdam.