Valse start Hummel in WK-cyclus

Romano Hummel heeft bij de eerste Grand Prix van de WK Langbaan niet veel punten gepakt. De grasbaancoureur uit Hoogkerk werd in het Duitse Herxheim slechts elfde.

Pech

Hummel ging goed van start op het 1000 meter lange circuit. In zijn eerste heat pakte hij meteen de winst. In de volgende twee series waren de resultaten stukken minder. Eerst werd hij gediskwalificeerd omdat hij met zijn voorwiel tegen het startlint reed. Een race later kreeg hij een lekke band.

Geen halve finale

Hummel behaalde in de resterende twee heats maar drie punten en bracht zijn totaal op zeven. Dat was te weinig om zich voor de halve finale te plaatsen. De Fransman Dimitri Bergé gaat na de eerste van vijf WK wedstrijden aan de leiding met 25 punten.

Zaterdag nieuwe kans

Hummel staat zaterdag al weer aan de start. Hij probeert zich in het Duitse Wittstock te plaatsten voor de finale van het EK Grasbaan.

