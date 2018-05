Braal: 'Ik vind dat wij nog beter kunnen'

Donar-coach Erik Braal was ondanks de recordscore (85-114) nog niet tevreden over het spel van zijn ploeg. 'Verdedigend kregen we teveel punten tegen, Rotterdam kon een veel te hoog percentage van dichtbij scoren.'

Nog beter

Braal vond dat zijn ploeg nog beter moet gaan spelen.'Ik wil ons in een situatie krijgen waarin wij in een play-off serie echt ons beste spel laten zien,' zegt Braal. 'We moeten beter, stugger verdedigen en rebounden om echt in play-off modus te komen.'

Veel tempo

De wedstrijd tegen Rotterdam was een duel met veel tempo. 'In het laatste kwart viel de score misschien wat tegen omdat er wat jeugdspelers in kwamen die ook moeten spelen. Dan kun je inderdaad wel spreken van een luxe-situatie,' aldus Braal.

Topscorer Koenis

Topscorer van de Groningers was Thomas Koenis met 24 punten. 'Aanvallend krijgen we alles wat we willen,' aldus Koenis. 'Maar zij scoren te gemakkelijk bij ons. Verdedigend moet het beter. Er is nog ruimte voor verbetering.'

Dunks

'Voor zaterdag is er ondanks de ruime zege werk aan de winkel. Gelukkig kon ik wel een aantal keer dunken, dat is altijd lekker,' besluit Koenis.

