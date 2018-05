Deel dit artikel:











Brand in centrum Appingedam is onder controle (update) (Foto: Jeroen Bos / 112Groningen) (Foto: De Vries Media)

In het centrum van Appingedam woedde in de nacht van donderdag op vrijdag brand in een shoarmazaak aan de Wijkstraat. Het pand stond volledig in brand.

Ondanks dat de brand onder controle is, komt er nog rook vrij. De brandweer raadt mensen die last hebben van de rook om de ramen en deuren te sluiten en mechanische ventilatie uit te zetten. Volgens een woordvoerder van de brandweer was de brand rond kwart voor twee in de nacht onder controle. 'Er zijn geen slachtoffers gevallen'. zegt de woordvoerder. 'Er woonden ook geen mensen in het pand. Het was een bedrijfspand.' De brandweer schaalde op naar een 'zeer grote brand' en had meerdere brandweerauto's van verschillende kazernes opgeroepen. Eerder in de nacht zei de woordvoerder: 'Het gaat om een hoekpand. De kans is aanwezig dat de brand overslaat naar omringende panden, maar er wordt nu alles aan gedaan om dat te voorkomen', aldus de woordvoerder. Volgens omstanders kan het pand als verloren worden beschouwd. Het is niet bekend hoe groot de schade is aan omliggende panden.