Organisatie veiling FC-fans 'dolgelukkig' met de opbrengst

De veiling van Supportersvereniging Groningen voor het Ronald McDonaldhuis heeft een kleine 10.000 euro opgebracht. In totaal werd op 68 items geboden.

De opbrengst gaat in zijn geheel naar het Ronald McDonald-logeerhuis voor familie van kinderen die in het UMCG liggen.

'Ik ben dolgelukkig met de opbrengst', zegt initiatiefnemer Sjoerd-Jan Gispen van de supportersvereniging.

Bieden maar

Er kwamen 916 biedingen binnen. Populair waren skyboxkaarten voor de FC (29 biedingen), een door Ronald Koeman gesigneerd Oranje-shirt (28) en een gesigneerd shirt van Erik Nevland (27).

De wondersloffen van Robben

Goudmijntje voor het goede doel zijn de wondersloffen van Arjen Robben. De schoenen die hij tijdens een van zijn laatste interlands droeg, leveren 530 euro op. 'Bizar! Het is gewoon echt geweldig', jubelt Gispen.

Het bovengenoemde shirt van Koeman kon rekenen op een bod van 451 euro, een door Martin Drent gedragen shirt uit het seizoen 1991/1992 kreeg één bieding, maar meteen een hoge: 440 euro.

Een dagje scouten met Ron Jans en een Barcelona-shirt van Luis Suárez gingen beiden voor 410 euro onder de hamer.

Conditie testen met de spelers

Een van de gelukkige winnaars van de veiling is Robert Visscher. Hij mag op 2 juli samen met de selectie van FC Groningen zijn conditie testen tijdens een shuttlerun. 'Ik kijk er naar uit', zegt hij.

Al moeten ze me schuimbekkend van het veld dragen...' Robert Visscher - supporter FC Groningen

Al beseft hij ook dat hij stevig aan de bak moet. 'Ik zie er wel een beetje tegen op en ga nog wel een paar keer extra naar de sportschool om me voor te bereiden. Ik ga het in elk geval serieus aanpakken en wil niet als eerste van het veld af. Al moeten ze me schuimbekkend van het veld dragen...'

Visscher woont al jaren in Rotterdam, maar komt uit Groningen. Hij is groot fan van de FC. 'Vooral van Doan. Hopelijk is hij er ook bij op 2 juli.'

Eigenlijk had hij zijn zinnen gezet op een shirtje van Martin Drent of Jan van Dijk. 'Maar daar werd zo veel op geboden, dat werd me te duur. Maar nu heb ik een echte ervaring, tussen de spelers. Heel erg leuk.'

De kicksen van Kolder

Het laagste bod werd gedaan op het shirt van de ijshockeyers van GIJS, namelijk twintig euro. Het liep ook niet storm op de voetbalschoenen van Mike te Wierik en Marnix Kolder. Uiteindelijk 'won' Te Wierik het van Kolder: 41 euro tegen 36 euro.

Een bedrijfslezing van Gerard Kemkers was aan het einde van de rit de enige kavel waar niet op is geboden. Het startbod was 750 euro.

