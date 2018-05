Markt wijkt voor kermis: 'Het is even inschikken'

Nu de Meikermis in volle glorie is opgetuigd op de Vismarkt in de Groninger binnenstad, moet de wekelijkse markt uitwijken naar het Akerkhof. 'Op zich niet een heel groot probleem.'

Fruitkoopman Bennie Til is er vrijdagochtend op tijd bij. 'Het is een beetje inschikken, er is iets minder plek dan normaal. We moeten een beetje rekening houden met elkaar, dat gaat heel goed. Bijvoorbeeld even een klepje dicht doen als er iemand langs moet.'

'Een van de mooiste terreinen'

Ook marktmeester Dirk-Jan Kooiman erkent dat het Akerkhof wat krapper is. 'Het is altijd een gevecht om de ruimte, veiligheid is wel een ding. We moeten hier ruimte houden voor de kermis en de hulpdiensten, dat is wat krapper. Maar we hebben wel voor iedereen ruimte.'

Daarbij is het volgens Kooiman 'een van de mooiste terreinen die we hebben'.

Geluid

Til stond eerder altijd vlakbij de Vismarkt, nu staat hij iets verderop op het Akerkhof. 'Toen dit plekje vrijkwam, heb ik me direct gemeld.'

Dat heeft te maken met het geluid van de kermis. 'Het is lastiger om je klanten te verstaan. Maar ach, we moeten gewoon iets duidelijker praten en beter articuleren.'

