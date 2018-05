Een loods aan de Loodweg in Farmsum wordt leeggehaald, omdat er afval broeit. 'Dat levert rookontwikkeling op, maar we hebben alles onder controle', zegt woordvoerder Edwin Oosterheerd.

In de loods ligt 1300 ton aan afval. 'We zijn druk bezig om alles eruit te halen. Tot nu is er geen vuur.'

De brandweer sluit niet uit dat er alsnog wat vuur ontstaat als het smeulende afval bij het afvoeren in aanraking komt met zuurstof.