Spannende nacht voor buren afgebrand restaurant: 'We waren wel heel bang'

De bovenverdieping is volledig verdwenen en de rest van het pand is zwartgeblakerd. Shoarmarestaurant Istanbul aan de Wijkstraat in Appingedam is zwaar gehavend door de brand van donderdagnacht.

Fatih Çicek is de broer van de eigenaar en hij neemt vrijdagmorgen een kijkje bij het pand voordat hij naar zijn werk gaat. 'Dit is heel emotioneel. Ik heb er geen woorden voor', zegt hij. Hij heeft zelf van 1993 tot 2008 in het restaurant gewerkt. 'Ik werd gebeld vannacht, maar ik kon het niet geloven. Dit raakt me wel.'

Vlammen uit het dak

Overbuurvrouw Trijnie Angerman staat ook te kijken. 'Ik werd om vijf voor een wakker van heel veel lawaai en glasgerinkel', vertelt ze. 'Hier gebeurt wel eens vaker wat, dus ik ging naar de kamer en toen zag ik de vlammen al uit het dak komen.'

We hebben vanachter het raam gekeken en dan zie je alles gebeuren. Verschrikkelijk. We waren wel heel bang Trijnie Angerman - overbuurvrouw

Spannende nacht

In het centrum van Appingedam staan de huizen dicht op elkaar, dus het is een spannende nacht geweest voor Angerman. 'Ja, de straat is heel smal. Ik ben naar buiten gegaan en toen was het al hartstikke warm. Van de brandweer en politie moesten we de ramen sluiten, dus we hebben vanachter het raam gekeken en dan zie je alles gebeuren. Verschrikkelijk. We waren wel heel bang.'

Schade

Hoe groot de schade precies is, valt nog niet te zeggen. Het naastgelegen restaurant Ali Baba is de hele nacht natgehouden. Ook daar is de omvang van de schade nog niet bekend.

