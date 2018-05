Vertraging bij werk aan zuidelijke ringweg, 'maar we zijn wel op tijd klaar'

Omwonenden van de Esperantokruising in de stad Groningen hadden donderdagavond langer overlast gehad van de werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg. 'Dat is heel vervelend voor hen', reageert omgevingsmanager Bert Kramer.

Donderdag bleek dat het weghalen van de portalen langs het spoor langzamer ging dan gedacht. Kramer: 'Daardoor moesten we langer doorwerken. We zouden eigenlijk om 19 uur 's avonds stoppen, dat is 23 uur geworden.'

'Enorme klankkast'

De geluidsoverlast komt vooral door het plaatsen van de damwanden. Die worden de grond in getrild. 'Dat gebeurt ook deels onder de ringweg en dat is een enorme klankkast', aldus Kramer.

Doordat donderdagavond langer is doorgewerkt, ligt het werk volgens Kramer weer zo goed als op schema. 'We zijn maandagochtend gewoon op tijd klaar.'

P+R leeg: 'Doodzonde'

Ander probleem is het verkeer in de stad. Veel mensen rijden binnendoor, waardoor donderdag het verkeer vastliep en er files ontstonden. Kramer: 'We zijn met een vliegtuigje de lucht in geweest om de situatie te bekijken en de P+R's aan de rand van Groningen waren bijna leeg. Doodzonde.'

Hij herhaalt daarom zijn oproep: 'Zet je navigatie uit, volg de omleiding over de ring of parkeer op een P+R en neem de bus. Het heeft totaal geen zin om over de binnenwegen te rijden.'

