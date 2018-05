Rondje Groningen: Freek leidt Rooie Rinus af

De laatste Rondje Groningen van deze week is goed gevuld. Kiek moar!

1) Bevingsschade

Het plaatje ziet er heftig uit, maar we nemen het met een korreltje... euh... zand.



2) Daar gaat het dus wel

In Stad kon de aanleg van de Helperzoomtunnel niet doorgaan, maar in andere delen van het land wordt er nog wel gewerkt. Voor diegene die graag meekijken met dat soort projecten:



3) Op de longlist

Voordat de nominaties bekend worden gemaakt, publiceert de Groninger Persprijs eerst een longlist. Grote vraag natuurlijk: wie gaat hem straks winnen?



4) Men zegt wel eens....

Dat Groningen een soort 'Amsterdam van het Noorden' is. Wij ontkennen alles.



5) Take two!

In het optreden van Pé en Rinus dinsdag met Freek de Jonge gaat het even mis (rond 01:56), want Rooie Rinus raakt afgeleid door de sambaballen van Freek. Het moet per se opnieuw, want het moet goed.



6) Volgend seizoen weer?

De Noordtribune van het Noordlease Stadion laat in deze compilatie van sfeerbeelden zien welke sfeeracties het afgelopen voetbaljaar te zien waren. Op naar volgend seizoen toch?



7) DOT kleurt blauw

Zaterdag is het 'Wereld ME Dag' en wordt er aandacht gevraagd voor de ziekte ME door bekende gebouwen of locaties blauw te kleuren. DOT in Stad doet ook mee door de bekende koepel blauw te verlichten. 'Voor ons is het een kleine moeite en we doen dat graag', aldus een medewerker van DOT.



8) In de file

Want de ringweg wordt aangepakt en is daarom deels afgesloten. Dat geeft op sommige plekken toch wat verkeershinder en files.



9) Geen korting voor mbo'ers

En dat vindt Gerben uit Groningen maar niks. Tegen NOS op 3 vertelt hij waarom het leven van een mbo'er een stuk minder kortingen kent als dat van iemand op het hbo of de universiteit.



10) Dik doun met Wat Aans!



Altijd al dik willen doun in toene met Groningse rapgroep Wat Aans? Dat kan, het rapduo organiseert een BBQ ter ere van de videoclip voor hun nieuwe single 'Dik doun'.



Tijdens Bevrijdingsfestival bracht de rapgroep hun nieuwe single al exclusief ten gehore op Podium Noord.



Rondje Groningen is er elke werkdag. Gisteren niet, want toen was het Hemelvaart en morgen is het zaterdag en dus moet je ook zonder. Gelukkig hebben we een uitgebreid archief voor dat soort momenten.